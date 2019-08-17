HİTÜ’de yeni kayıtlar başladı

Hitit Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrencilerin internet üzerinden kayıtları dün başladı. Elektronik ortamda kayıt yaptırmayanların kayıt işlemleri ise 19 Ağustos’ta başlayacak.

2019-YKS sonuçları ile Hitit Üniversitesi’nin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini üniversiteye gelerek yüz yüze yapabilecekleri gibi, dilemeleri halinde kayıt işlemlerini bulundukları yerlerden internet ortamında online olarak da gerçekleştirebilecekler.

Kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapmak isteyen öğrenciler kayıtlarını 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden yapabilecekler. Bu öğrenciler bir gün sonra, öğrenci belgelerini aynı web adresinden alabilirler. Öğrenci adaylarının elektronik kayıt yapabilmek için eğer daha önce bir şifre almamışlarsa, öncelikle PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini şahsen almaları gerekiyor.

Hitit Üniversitesi’nden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Elektronik ortamda kaydını tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca belge teslimi için üniversitemiz kayıt merkezine bizzat gelmelerine gerek bulunmamaktır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında (saat 09.00-17.00 arası) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır.

Engelli öğrencilerimizin talep etmeleri halinde gereksinim duyacakları ekipmanlar imkânlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerimizin oidb@hitit.edu.tr e-mail adresinden ekipman/refakatçi taleplerini üniversitemize iletmeleri yeterli olacaktır. Kayıt süreçleri ile ilgili gerekli tüm detaylı bilgi ve güncel duyurular, yeni öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz http://www.aday.hitit.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. Yüz yüze kaydı tercih eden ve üniversitemize kaydını şahsen yapacak olan öğrencilerimizin 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci kayıt merkezimize ulaşımlarının sağlanmasına yönelik Çorum şehirlerarası terminal ile saat kulesi civarında bilgilendirme noktaları ve her saat başı ring servisi uygulaması bulunmaktadır.

KAYIT İŞLEMİ VE SONRASINDA İSTENEN BELGELER

Elektronik kaydı tercih eden yeni öğrencilerimizin aşağıda ifade edilen belgeleri 31 Ekim 2019 tarihine kadar yerleştiği eğitim biriminin öğrenci işleri bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Yüz yüze kayıtlarda aşağıda belirtilen belgeler, kayıt esnasında teslim edilecektir: Ortaöğretim kurumlarından alınan diploma veya çıkış belgesinin aslı. (başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz), YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir),

4 adet 4x5 cm ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), erkek adaylardan bakaya veya yoklama kaçağı olanlar, Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız için tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık raporu ve adli sicil kayıt örneği.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kuzey kampüsü Çorum adresinde yapılacak olup, adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak talep edemezler.

KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN DİĞER İŞLEMLER

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin http://www.oidb.hitit.edu.tr web adresinden okul numaralarını öğrenmeleri ve üniversite otomasyon sistemine (HUBİS) giriş yaparak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir (http://www.hubis.hitit.edu.tr).

İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerimiz, 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren okul ve T.C. numaraları ile ücretlerini Halk Bankası şubelerine yatırmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt olan öğrencilerimizin, 02-08 Eylül 2019 tarihleri arasında üniversitemiz otomasyon sistemine (www.hubis.hitit.edu.tr) giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrencilerimiz, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremezler.” (Haber Merkezi)