HİTÜ’de yetki Eğitim Bir Sen’de

Eğitim Bir Sen, Hitit Üniversitesi'nde bir yıl aranın ardından tekrar yetkili sendika oldu.

Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, geçtiğimiz hafta Hitit Üniversitesi’nde yapılan mutabakat toplantısı sonucunda Eğitim Bir Sen olarak, Hitit Üniversitesi'nde 331 üyeyle yetkili sendika olduklarını açıkladı.

“Eğitim Bir Sen olarak üyelerimizin büyük teveccühü ile yetkiyi almış olmanın gururunu yaşarken, Üniversite çalışanlarının ve üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme adına mücadelemize her zamanki kararlılıkla devam edeceğiz.” diyen Çınar, şu açıklamayı yaptı: “Sendikal anlayışımızda sadece sonuca değil, sürece de önem veriyoruz. Çözüm odaklı ve üyelerimizi merkeze alan çalışmalarımızla, üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olarak özlük ve özgürlük mücadelemizle birlikte, her koşulda mazlumun yanında olacağımızı, bu anlamda Ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız için en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini yapmak için gece gündüz demeden çalışacağımızı, buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Bu yetkinin alınmasında emeği geçen Üniversite Temsilcilik Yönetimimiz başta olmak üzere, işyeri temsilcilerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.”