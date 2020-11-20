HİTÜ’den iki akademisyen dünya sıralamasına girdi

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Amerikan Stanford Üniversitesi’nce hazırlanan ve dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı liste açıklandı.

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin sınırlı sayıda akademisyenle temsil edildiği listede Hitit Üniversitesi (HİTÜ) iki isimle yer aldı.

HİTÜ Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Deniz ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla dünya sıralamasına isimlerini yazdırmayı başardılar.

Edinilen bilgilere göre, Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı makalesine göre dünyada ilk yüzde 2’lik dilimde yer alan akademisyenler belli oldu.

Listeyi hazırlayan araştırma ekibi, standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın en iyi 159.684 bilim insanını kapsayan (ilk % 2) bir veri tabanı oluşturdu.

Bu standart atıf göstergeleri, bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak hesaplandı. Çalışma, bu göstergeleri kullanılarak bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırdı. Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listede HİTÜ ise iki akademisyenle temsil edildi.