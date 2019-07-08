HİTÜ’lü çocukların mezuniyet sevinci

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi tarafından 2016 yılında başlatılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk Üniversitesi’nde kurslara katılan 100 öğrenci mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Hitit Üniversitesi tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programları kapsamında düzenlenen HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2019 mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Her geçen yıl içeriğinde yapılan farklılıklar ve görev alan çok sayıdaki öğretim elemanları ile geniş eğitim yelpazesine ulaşan HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nde 100 öğrenci düzenlenen mezuniyet töreninde diploma alarak kep atma heyecanını yaşadı.

Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliller katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “2016 yılında başlayan Çocuk Üniversitesi yolculuğumuz, bizleri bu günlere getirdi. 2016 yılında 40 öğrenci ile çıktığımız bu yolda bugün 300’e yakın öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir üniversite eğitimi formatında olmayıp, daha çok çocuklara yönelik, onların hayal dünyalarına uygun formatta 18 farklı atölyede 59 öğretim görevlimiz ve 14 görevli personelimiz ile çocuklarımız kurslara katıldı. Çocuklarımız bu sayede üniversite ortamını da küçük yaşlarda görme fırsatı bulmuş oldu. Çocuklarımız bu kurslarda öğretim görevlilerimizle birlikte laboratuvarlarda birlikte araştırma yapma fırsatı buldu.” şeklinde konuştu.

Öztürk, konuşmasının sonunda HİTÜ Çocuk Üniversitesinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretim elemanlarına ve personele teşekkür ederek mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından HİTÜ Çocuk Üniversitesi'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür belgeleri verildi. Ardından mezun olan öğrenciler diplomalarını alarak kep attı.

Tören, öğrenciler tarafından yapılan eserlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından sona erdi.

59 Öğretim üyesi, 14 görevli personel ile birlikte 100 öğrenci 18 farklı atölyede 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Anatomiye Giriş, Arkeoloji Atölyesi, Birlikte Şarkı Söyleyelim, Eğlenelim Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi, Deneylerin Renkli Dünyası, DNA Okulu, Ebru Atölyesi, Elektronik Robotik Atölyesi, Metamatikçiler Gizemli Sayıların Peşinde Atölyesi, Mikropların Dünyası, Nano Dünyaya Yolculuk, Nörogörüntüleme Teknikleri, Pratik İngilizce ve Drama Atölyesi, Robotlar Artık Hayatımızda, Seramik Atölyesi, Uçaklar Hakkında Merak Ettiklerimiz, Yaşam Boyu Spor, Oyunla Spor Öğreniyorum Atölyesi ve Yaratıcı Sanat Atölyesi’nde eğitim gördü.