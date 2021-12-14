HİTÜ’nün 2022 yılı bütçesi 278 milyon lira

Hitit Üniversitesi’nin 2022 yılı bütçesinin 278 milyon 419 bin lira olduğu belirtildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya konu hakkında yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi’nin 2022 yılı bütçesini TBMM Genel Kurulunda 278 milyon 419 bin TL olarak kabul ettiklerini dile getirerek, hayırlı olmasını temenni etti.

Açıklamasında Sungurlu Güreş Eğitim Merkezi’nin yapım ihalesi tarihinin de belli olduğunu kaydeden Milletvekili Kaya, “Sungurlu Güreş Eğitim Merkezi’nin yapım ihalesi 11 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Yüzme havuzumuzun da proje iyileştirme çalışmaları devam ediyor ve en kısa zamanda onunda yapım ihalesini yapacağız. Sporcularımıza gençlerimize ve Sungurlulu hemşerilerimize hayırlı olsun.”dedi. (Haber Merkezi)