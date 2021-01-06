HİTÜ’nün Ar-Ge bütçesi arttı

FATİH AKBAŞ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu geçtiğimiz gün yayımladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün internet sitesinde her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu kamuoyuna açtıklarını belirterek, "Geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim." dedi.

Üniversitelerin performanslarına dair verilerin bütün dünyada en erken bir yıl öncesine dayalı olduğunun altını çizen Saraç, “Yeni YÖK” olarak her yıl bir önceki yılın verilerini müteakip yılda kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırması için elzem bir şart olduğunu ifade eden Saraç, izleme ve değerlendirme mekanizmasının ise bu ilkenin temel unsuru olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesi için YÖK'te oluşturulan komisyon marifetiyle 2018'den itibaren "Üniversite İzleme ve Değerlendirme" çalışmaları yürütüldüğünü hatırlatan Saraç, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının amacı, üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değildir. Aksine ülkemizin kendine özgü şartları da dikkate alınarak gelişmiş ülkelerin de yükseköğretim kurumlarını değerlendirmede kullandıkları, tarafımızca belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yönlerine dikkat çekmektir” ifadelerini kullandı. Saraç, “Sürekli tekrarlıyoruz, şeffaflığa büyük önem veriyoruz. Zira şeffaflık, kaliteyi ve rekabeti doğuran bir unsurdur.” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER 5 ANA KATEGORİDE 45 GÖSTERGEDE DEĞERLENDİRİLMEYE TABİ TUTULDU

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 45 göstergede ölçüm yapıldığını bildiren Saraç, üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergelerin "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “"uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorileri altında gruplandığını belirtti.

Saraç, rapora ilişkin, "Çalışmalar kapsamında, 189 üniversitenin her birine ait 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu, geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim” değerlendirmesini yaptı.

ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİMİNİN İZLENMESİ VE BAŞARILARININ ÖLÇÜLMESİNDE KATKI SAĞLAYACAK

YÖK Başkanı Saraç, her bir üniversitenin izleme ve değerlendirme raporunun ilgili üniversitenin yöneticilerine, akademisyenlerine, öğrencilerine ve ilgili şehrin yöneticilerine, üniversitelerine ilişkin etraflı bir değerlendirme fırsatı sunacağına inandıklarını dile getirdi. Saraç, "Gelecek yıllarda da düzenli olarak yayımlanması planlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarının yöneticilerin sorumlulukları dâhilindeki alanlar ile ilgili kanıt temelli politika geliştirmeleri, yıllar itibarıyla üniversitelerin gelişiminin izlenmesi ve başarılarının ölçülmesi hususlarında katkı sağlamasını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

“2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”na göre Hitit Üniversitesi’nde bir önceki yıl 13 olan mezun doktora öğrencisi sayısının değişmediği görüldü.

2018 yılında 7 olan uluslararası sempozyum kongre ve sanatsal sergi sayısının 2019’da 2’ye düştüğü görülürken öğrencilerin yaptığı sosyal ve endüstriyel proje sayısı 2018’de toplam 38 iken bu sayılar bir sonraki yıl öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinde 25, endüstriyel projelerde ise 20 olarak gerçekleşti.

2018 yılında Hitit Üniversitesi’nin bölüm ve programlarında doluluk oranı yüzde 81,08 iken bu oran 2019’da yüzde 88,3’e yükseldi.

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı ise 5,69’dan 5,77’ye yükselirken yine kütüphanede öğrenci başına düşen e-yayın sayısı da 41,591’den 30,71’e geriledi.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE VE YAYIN

Aynı süre içinde ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ise 0,0885’ten 0,139’a yükseldi.

Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı 2018 yılında %51,6 iken sonra ki sene bu sayı %53,56 olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise önceki yıl hiç olmayan başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 2019’da 2 olarak gerçekleşti.

Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı ise 21’den 12’ye düştü.

2019’da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 2, üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı 8465, üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir 725 bin 252 lira olarak gerçekleşti.

ULUSLARARASILAŞMA

Üniversitede 4 olan yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı ise her iki yılda aynı kaldı. Hitit Üniversitesi’nde 2018 yılında 172 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı bir sonra ki yıl 217’ye yükseldi. Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı ise aynı dönemde 150’den 64’e düştü.

BÜTÇE VE FİNANSMAN

Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı %4,06’dan %29,5’e yükselirken endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı ise 9’dan 3’e düştü.

TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK

Üniversite de 2018’de 11 olan sosyal sorumluluk projesi sayısı bir sonra ki yıl 7’ye düştü. Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki

eğitime yönelik verilen sertifika sayısı ise 57’den 98’e yükseldi.

Hitit Üniversitesi yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralamada ise 452’den 282’ye yükseldi.