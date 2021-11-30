HİTÜ’nün başarı çıtası yükseliyor

Yaptığı çalışmalarla her alanda gelişimini sürdüren Hitit Üniversitesi, Kovid-19 salgın koşullarına rağmen 2020 yılında da yükselişini sürdürdü. Üniversitenin imza attığı başarılı çalışmalar, YÖK tarafından açıklanan “YÖK Karnesi”ne de yansıdı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, ile “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” olmak üzere 4 temel alanda toplam 45 farklı göstergede değerlendirilen “2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” açıklandı. Rapora göre Hitit Üniversitesi, bilimsel yayınlar, uluslararası ortaklıkla yürütülen projeler ve çevreci üniversite endeksinde ön plana çıktı.

Uluslararasılaşma bağlamında çalışmalarını yoğunlaştıran üniversite, yurt dışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısında Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2019 yılında 4 olan proje sayısını 13’e yükselterek 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 1’inci sıraya yerleşti. Üniversite, uluslararası ortaklı proje sayısının değerlendirildiği kriterde toplam 193 üniversite arasında ise 32’inci sırayı 3 üniversiteyle paylaştı.

İHTİSASLAŞAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA 3’ÜNCÜ SIRADA

HİTÜ, raporda yer alan göstergeler setinin “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” ana alanındaki öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ile en yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı oranların da yükselişini sürdürdü.

“SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı” kriterinde 2019 yılında 0,431 olan oranını 0,493’e yükselten üniversite, ihtisaslaşan 22 üniversite arasında 3’üncü sırada yer aldı. Hitit Üniversitesi, tüm üniversiteler arasında 48’inci olurken, 2000 yılı sonrası kurulan 108 üniversite arasında ise 24’üncü oldu.

2019 yılında 0,139 olan “Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı”nı da 0,253’e yükselten üniversite, “En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı”nda ise geçen yıla göre yaklaşık %26 artış sağlayarak oranı 102’ye çıkardı.

GREENMETRİC DÜNYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDAKİ BAŞARIDA KARNEDE

Dünya genelinde çevreye duyarlılık ve uyumluluk alanlarında değerlendirilmeye hak kazanan üniversiteler arasında yüzlerce üniversiteyi geride bırakan üniversitenin başarısı YÖK’ün karnesindeki yerini aldı.

2020 yılında Türkiye’den 55 üniversitenin katıldığı ve ilk 3 sırayı İstanbul Teknik, Erciyes, Ortadoğu Teknik ve Ege Üniversitesi gibi sayılı üniversitelerin aldığı Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında Hitit Üniversitesi, ülkemizden başvuran 55 üniversite arasında 7’inci, dünya genelinde yapılan sıralamada ise 912 üniversiteden 704’ünü geride bırakarak, 208’inci sıraya yerleşti.

Pek çok alandaki yükselişini Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında da devam ettiren üniversite, 2019 yılı Greenmetric sıralamasında dünyada 780 üniversite arasında 282’inci, Türkiye sıralamasında ise 42 üniversite arasında 9’uncu olmuştu.

Öte yandan eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında da önemli gelişmeler yaşanan üniversitede, 2019 yılında mezun doktora öğrenci sayısı 13 iken, bu sayı 2020 yılında 18’e yükseldi. Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısında da artışın görüldüğü karnede 2019 yılında 20 olan proje sayısı 2020 yılında 44 olarak açıklandı.

‘YÜKSEKÖĞRETİM ALANINA VE ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesini yükselen bir ivmeyle daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içinde olduklarını belirterek, “Başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere her anlamda ülkemize katkı sağlamak amacıyla öğretim elemanlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın bir ayağında öğrencilerimiz, diğer ayağında ise araştırma geliştirme ile birlikte üretim var. Bu bağlamda ihtisaslaşma alanımızı bir kaldıraç olarak kullanacağız. Çok yoğun ve kaliteli yayın yapan bir akademik kadroya sahibiz. Hocalarımızın yayınlarla birlikte üretime daha fazla katkı sunan çalışmalar yapmasını gerçek manada önemsiyoruz. Yaptığımız bilimsel çalışmalarla yükseköğretim alanına ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin salgın şartlarında bazı kısıtlamalarla yüz yüze kaldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Genç üniversite olarak şartları en iyi şekilde değerlendirerek, eğitim ve öğretimlerimizde, araştırma geliştirmede hiçbir sıkıntıya uğramamak için elimizden gelen özeni gösterdik. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize ve idari personelimize teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)