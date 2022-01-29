HİTÜ’nün eğitimleri Avrupa’da da kabul görmeye başladı

Hitit Üniversitesi’nin programlarına “Europass Sertifika Ekleri” alması için yaptığı başvuru, Türkiye’nin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edildi. Hitit Üniversitesi, 4 sertifika programıyla bu alanda Türkiye’de yetkilendirilen 6’ıncı üniversite oldu.

Hitit Üniversitesi’nin Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde verilecek olan mesleki eğitim ve öğretim sertifika programlarına “Europass Sertifika Ekleri” alması için yaptığı başvuru, Türkiye’nin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edildi.

Üniversite’den yapılan açıklamada, “Europass Sertifika Ekleri” Europass tarafından onaylanan Hitit Üniversitesi’nin 4 sertifika programıyla bu alanda Türkiye’de yetkilendirilen 6’ncı üniversite olduğu belirtildi.

Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki, Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass'ı tanıyan ülkelerde kullanılan, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlıyor.

Kariyer ve Mezunlar Ofisimiz Koordinatörlüğünde düzenlenecek sertifika programları arasında Bilinçaltı Uzmanlığı, NLP Uzmanlığı, Öğrenci Koçluğu ve Yaşam Koçluğu eğitimleri yer alıyor.

Düzenlenen eğitimlere ise lise, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu belirli meslek gruplarına sahip kişiler katılabiliyor.

Öğrencilerileri mezuniyet sonrasında bir adım daha öne çıkaracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Rektörümüz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Ülkemizin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye’de Europass Sertifika Eki verebilen 6 üniversiteden biri olduk” dedi.

İlk etapta dört sertifika programının Europass tarafından onaylandığını belirten Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi: “Kariyer ve Mezunlar Ofisimiz ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HİTİTSEM) işbirliğinde vereceğimiz Bilinçaltı Uzmanlığı, NLP Uzmanlığı, Öğrenci Koçluğu ve Yaşam Koçluğu sertifika programlarına Europass Sertifika Ekleri almak için yaptığımız başvuru kabul edildi. Bu ek, mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan bir belge niteliği taşımaktadır. Özellikle işverenler veya yurtdışındaki kurumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını sağlayarak resmi sertifikada yer alan bilgileri tamamlamaktadır. Dolayısıyla eğitimi verilen programlarda adayların kazandıkları bilgi ve beceri yetkinliklerinin uluslararası geçerliliği olacak.”

Sertifika programlarını genişletmek için çalışmaların da devam ettiğini aktaran Öztürk, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek desteklerinden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 15:44