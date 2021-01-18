HİTÜ’ye 57 milyon lira yatırım bütçesi

FATİH AKBAŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programına göre Hitit Üniversitesi (HİTÜ)’ne yatırımlar için toplam 57 milyon 650 bin lira bütçe ayrıldı.

Güney Kampüsü’ne inşa edilecek Tıp Fakültesi Morfoloji binası için ise 10 milyon lira ayrıldığı görüldü.

2021 Yılı Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer alıyor. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer veriliyor.

2021 yılında Yatırım Programında yer alan 3.091 adet projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi.

2021 yılında Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi programlanan 138,3 milyar TL’lik yatırımın yüzde 67,5’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5’inin KİT ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar, yüzde 0,9’unun Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

Yatırım programı kapsamındaki 138,3 milyar TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarının aldığı görüldü. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının payı yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının payı yüzde 10,4, tarım yatırımlarının payı yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 15,1 milyar TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13,5 milyar TL ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13,1 milyar TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 milyar TL ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 8,6 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı oldu.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NE 57 MİLYON 650 BİN LİRA BÜTÇE

2021 yılı yatırım programında Hitit Üniversitesi’ne ise toplam 57 milyon 650 bin lira bütçe ayrıldı.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI ALT YAPI VE BİNA PROJELERİNE

18 milyon lira ile Derslik ve Merkezi Birimler başlığına en yüksek bütçe ayrılırken

bunu 40 milyon 800 bin lira yatırım bedelli Tıp Fakültesi Morfoloji binası için ayrılan 10 milyon lira ve Kuzey Kampüs alt yapısı için ayrılan 10 milyon lira izledi.

Kuzey Kampüsü’nde inşası tamamlanmak üzere olan İlahiyat Fakültesi binasına 6 milyon 590 bin lira, inşaatı yarım kalan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına da 1000 lira ayrıldı.

Yatırım programında Sungurlu Meslek Yüksekokulu binası için 499 bin lira, İskilip Meslek Yüksekokulu binası için 910 bin lira, basılı yayın alımı, elektronik yayın alımı için 1 milyon lira, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi için 350 bin lira, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri için 300 bin lira bütçe ayrıldı.

MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ’NE 10 MİLYON LİRA

“Makine ve İmalat Teknolojileri” alanlarında ihtisaslaşan üniversiteler arasında yer alan Hitit Üniversitesi’ne 2021 yılı yatırım bütçesinde de bu alanlarda ödenek ayrıldı.

Toplam 30 milyon lira bedelli Makine ve İmalat Teknolojileri alanlarından İhtisaslaşma Projesi için 5 milyon lira, Makine ve İmalat Teknolojileri için ise 5 milyon lira bütçe ayrıldı.