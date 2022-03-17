'Hızlı tren 2023'te ihale edilecek'

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda demiryolunun Çorum ve bölge açısından önemini anlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan müjdeyi aldı.

Bakan’ın 2023’te ihale yapılacağını açıklaması üzerine salonda bulunan Samsun ve Amasya Milletvekilleri de sevinçlerini alkışlarıyla ifade etti.

Çorum’un en önemli beklentisi haline gelen demiryolu talebi, ilk kez bakan tarafından açık tarih verilerek cevap buldu. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da hazır bulunduğu ve milletvekillerinin talebini dinlediği toplantıda söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Erol kavuncu, Çorum’la birlikte Amasya ve Samsun’un taleplerine de tercüman oldu.

Her fırsatta bölgesel yatırımları komşu illerin milletvekilleriyle de görüşerek, önemli bir güç birliği sağlayan Erol Kavuncu, Binali Yıldırım ve Bakan Karaismailoğlu’na hitaben yaptığı konuşmasında Çorum ve bölge illerin demiryoluna olan ihtiyacını sayısal verilerle ortaya koydu. Binali Yıldırım ve Bakan Karaismailoğlu tarafından olumlu karşılık bulan cevap, Çorum kamuoyu başta olmak üzere çevre illerde de memnuniyetle karşılandı.

Bakan Karaismailoğlu, Kavuncu’nun talebine verdiği cevapta, Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun YHT ve Demiryolu Hattı Projesi’nin 2023 yılı içerisinde ihale edilerek çalışmalara başlanacağını söyledi.

Kavuncu, Çorum ve bölge açısından son derece önemli olduğunu söylediği demiryolu için aldıkları cevaptan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve milletvekillerine teşekkür ederek, “Bu müjde Çorumumuz’a, komşu illerimize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022, 12:53