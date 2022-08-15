‘Hızlı tren Çorum’un kalkınmasına büyük katkı sağlayacak’

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirilen mitingini değerlendirdi.

Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında hızlı tren projesi kapsamında Kırıkkale-Çorum arasının yatırım programına alınacağı müjdesini verdiğini hatırlatarak, “Hızlı tren Çorum’un gelişip kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesine büyük katkılar sağlayacak”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılan toplu açılış ve temel atma programının hemşehrilerinin güçlü desteğiyle bayram havasında gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Kavuncu, “Kadeş Barış Meydanını hınca hınç doldurup cadde ve sokaklara taşan değerli hemşehrilerimle birlikte büyük bir gurur, heyecan ve coşku ile Cumhurbaşkanımızı Çorum’da ağırladık. Çorum her zamanki gibi Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. AK Partimizin 2023 zaferini, değerli dava ve yol arkadaşımızla Çorum’dan tüm dünyaya ilan ettik”ifadelerini kullandı.

Çorum'da yatırım tutarı 3,2 milyar lirayı aşan 78 eserin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiğini dile getiren Milletvekili Kavuncu,

“Sayın Cumhurbaşkanımız, yüzyıllık özlemimiz, Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının, Çorum-Sungurlu-Kırıkkale/Delice bölümünün öncelikle yapılarak halkımızın hizmetine sunulması için, yatırım programına alındığı müjdesini verdiler. İhalesi yapılacak olan hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte; ülke ve bölge ekonomisine, Çorum’un gelişip kalkınması, refah seviyesinin yükselmesine büyük katkılar sağlayacak inşallah. Cumhurbaşkanımızın hemşehrilerimize 2. müjdesi ise, 2500 insanımıza istihdam oluşturacak olan, 'Küresel Barut Fabrikası, Fişek Üretim Fabrikası, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve Kapsül Fabrikası' olmak üzere 5 fabrikanın ilimize kazandırılması oldu. Açılışı yapılan proje ve yatırımlar ile temeli atılan yeni kazanımlar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti bayrağımızı her zaman zirvede dalgalandıran, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime gösterdikleri samimi gayret ve teveccüh ile Çorum’umuza yaşattıkları bu tarihi gün için teşekkür ediyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.