Hızlı tren demiryolu bu yıl bitecekmiş (?)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 384 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Demiryolu Hattı’nın bitiş tarihini 2020 yılı olarak duyurdu.

Geçtiğimiz haftasonu Amasya Çevreyolu’nun açılışına katılan Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgesel yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

‘Amasya Yatırımlarımızla Gelişiyor’ başlıklı görselde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın karayolu, havayolu, demiryolu ve haberleşme alanındaki projelerinden bahseden Adil Karaismailoğlu, Çorum’un da içinde bulunduğu hızlı tren demiryolunun bitiş tarihini 2020 olarak açıkladı.

Projelendirme dışında henüz çivi çakılmayan hattın yıl bitmeden tamamlanmasına ihtimal vermeyen Çorumlular, dikkat çeken ayrıntının yazım hatasından kaynaklanabileceği görüşünde birleştiler.

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu’nun fiziki yatırım yerine, uygulama projesi aşamasının bitiş tarihi olarak 2020 yılını paylaşmış olabileceği tahmininde de bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 18:31