‘Hızlı tren projesini kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Etüt çalışmaları devam eden Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projemiz ve Delice-Kırşehir- Aksaray-Ulukışla Hızlı Tren Projemizi en kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceğiz.” dedi.

Erdoğan, Kırıkkale'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Günü kurtarmanın, küçük hesapların değil, ecdat gibi asırlık planların peşinde, evlatlarına daha müreffeh, güçlü, itibarlı, sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdinden olduklarını ifade eden Erdoğan, bu anlayışa Türkiye'ye son 17 yılda tarihi reformlar kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayet ile 922 ilçenin tamamına hizmet götürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya hizmet ederken Kırıkkale'yi, Çorum'u, Kırşehir'i ihmal etmedik. Nereden nereye geldiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. Kırıkkale'nin, Delice'nin 17 yıl önceki haliyle bugünkü durumu arasında dağlar kadar fark var. Son 17 yılda eski rakamıyla Kırıkkale'ye yaptığımız harcama ne biliyor musunuz, 13 katrilyon, bugünkü rakamla 13 milyar. Eğitimde 934 yeni derslik inşa ettik. 5 bin 314 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları kazandırdık. Gençlik merkezi spor salonları gibi çeşitli branşlarda spor tesisleri yaptık."

Erdoğan, Kırıkkale'de, Bahşılı Celal Bayar Millet Bahçesi ve Keskin Millet Bahçesi olmak üzere iki millet bahçesi projeleri olduğunu, proje ve yer seçim çalışmaları devam eden millet bahçelerini de en kısa sürede yapıp hizmete sunacaklarını ifade etti.

Hızlı tren projeleri

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında il genelinde 2 bin 123 bağımsız riskli birimin yıkımını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Evleri yıkılan vatandaşlarımıza 8 milyon 80 bin lira kira yardımı yaptık. Göreve geldiğimizde Kırıkkale'nin sadece 39 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz buna 194 kilometre daha ilave ederek, şehrimizin toplam bölünmüş yol uzunluğunu 233 kilometre çıkarttık. Kırıkkale-Kayseri-Keskin-Gölbaşı-Bala-Kırşehir-Kırıkkale yollarını bu yıl tamamlıyoruz. Bahşılı-Karakeçili-Kulu ayrımı yolunu ise seneye bitiriyoruz. Elmadağ-Çerikli-Yerköy arasındaki demiryolunu sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Toplam maliyeti 13 milyar lira olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı aynı zamanda Kırıkkale'nin projesidir. Hattın test sürüşlerine mart ayında başlıyoruz İnşallah bu yıl içinde de hizmete sunuyor, Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Sivas demir yolu hattının modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Irmak-Karabük-Zonguldak hattının modernizasyonu için de ihale süreci devam ediyor. Şehrimiz için bir başka iki önemli işimiz de etüt çalışmaları devam eden Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projemiz ve Delice-Kırşehir- Aksaray-Ulukışla Hızlı Tren Projemizdir. İki projeyi de en kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Kırıkkale'ye son 17 yılda 601 milyon lira tarımsal hibe desteği ve 425 milyon lira orman, su yatırımı yaptık. İlimize 5 baraj, bir gölet inşa ettik. Bir barajımızın da inşaatı yükseliyor. Tamamladığımız sulama tesisleriyle toplam 43 bin dekar zirai araziyi sulamaya aştık."

Erdoğan, Kırıkkale, Bahşılı, Balışeyh ve Yahşihan'a doğal gaz arzı sağladıklarını, seneye Keskin'e, bir sonraki yıl ise Çelebi'ye sağlayacaklarını bildirdi.

Delice'nin tuz kaynakları açısından çok ciddi bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu bölgedeki kaya tuzu rezervlerinin miktarının 50 milyar tona yaklaştığını, mineral bakımından zengin olan Delice tuzunun ekonomiye kazandırılması noktasında özel sektörün çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 20:16