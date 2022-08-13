Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorumluların merakla beklediği hızlı tren projesi konusunda açıklama yaparak, “Hızlı Tren Projesi’ni yatırım programına aldık” dedi.

Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumlulara seslenen Erdoğan, “Hızlı tren konusunda atılacak adımla ilgili Ulaştırma Bakanımız sürdürüyor. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizi daha önce açıklamıştık. Saatte 200 kilometre hız yapacak hızlı tren hattı yapım projesini yatırım projesine aldık” ifadelerini kullandı

Son 20 yılda yapılan yatırımlarla Çorum’un çehresinin değiştiğini belirten Erdoğan;

“Son 20 yılda 15 seçimin tamamında bize sahip çıktınız. Bizler de kamu ve belediye yatırımlarıyla Çorum’un çehresini değiştirdik” dedi

‘Çorum denince artık akla sadece, tarım değil, sanayi, ihracat, üretim geliyor.’ diyen Erdoğan; “Artık Çorum denince akla her yönüyle Türkiye’nin yüz akı bir şehir geliyor. Çorum’un kat ettiği mesafeden, başarılarından bizler de gurur duyuyoruz. Özellikle 40’ın üzerindeki vatandaşlarımız 20 yıl öncesinin Çorum’u ile bugünün Çorum’unu çok iyi mukayese edeceklerdir. Çorum’a bugünün rakamlarıyla 23.5 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Eğitimden, spora, sağlıktan ulaşıma kadar çok sayıda 7 bin 858 konut projesini hayata geçirdik. 5 millet bahçesi projesinden bir tanesi hizmete alındı, 4 hizmet bahçesi yapımı devam ediyor. Eski stadyumun alanını da Çorum’un marka değerinin artıran vizyonel bir proje ile değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu