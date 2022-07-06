‘Hızlı trenin yapımına 2024 yılında başlanacak’

M.BURAK YALÇIN

Basında hızlı trenle ilgili çıkan haberlere açıklık getiren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Hızlı Tren Projesi’nin 2023 yılında ihale edileceğini, 2024 yılında ise yapımına başlanacağını duyurdu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaşla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, basında çıkan hızlı tren haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin hızlı trenin sanki 2053’te Çorum’a gelecekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını belirten Ceylan; “Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 5 Nisan tarihinde 2035-2053 vizyonlarını açıkladı. Vizyonsuz muhalefet hiçbir zaman ülke yönetmediği için açıklamalar yapmaya başladılar. Çorum 30 yıl sonra hızlı trene kavuşacak diye. 1 km yol yapamayanlar toplumu yanlış algıya sürüklemesinler. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu vizyonu açıklarken şuana kadar 8 ilimizin yararlandığı hızlı tren hattını 2053’e kadar 52 ilimize çıkaracağız diyor. Bu da AK Parti’nin vizyonu, ufkudur. Bakanımız bunları da 5’er yıllık periyotlar halinde planlayarak 128 milyar euro buraya yatırım yapacağız diyor. Basında çıkan haritadakilerin hepsi 2053’e kadar yapılacak doğru. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ülkeyi demir ağlarla öreceğiz. Çorum’u yolcu ve yük taşıyan hızlı trenle buluşturacağız. O sitenin az aşağında 8 bin kilometrelik hızlı trenin yapımına hangi tarihte başlanacağı il il yazıyor. Delice-Çorum arası başlangıç tarihi 2024 yazıyor. Keşke arkadaşlar o haritaya da baksalardı da Çorumluları yanıltmasalardı, kafalarını karıştırmasalardı. Samsun’daki haber belki doğrudur. Samsun’a o zaman gelebilir. Biz Samsun değiliz ki 2053’de gelecek diyorsunuz. Bakan beyle de görüştük bu konuyu. Biz yaptığımız işten eminiz. Yaptığımız işten de, bakanımızdan da eminiz. Çorum’a devlet adına bir gecekondu bile yapmayan muhalefet biraz daha dersine çalışsın. Yine sınıfta kaldılar.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da konuşmasında muhalefet parti il başkanlarına yüklenerek; “Gördüğünü okuyamayan, okuduğunu anlamayan, anlasa da yalanla dolanla algı yapmaya çalışan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu muhalefet anlayışını vatandaşımızın vicdanına havale ediyoruz ve reddediyoruz. 2053 vizyonu adı altında Türkiyemizin 2053 yılındaki görüntüsünü izah etmeye çalışan bir haritayı sanki burada devlet Çorum veya bir başka il için 2053 yılında inşaatına başlanacak algısını oluşturarak çirkin bir kampanyaya giriştiler. Ülkemizde çakılı bir çivizi bile olmayan, yapılı her projeyi kenarından köşesinden eleştiren bu tayfanın tavrını hepimiz biliyoruz. AK Partimiz her daim milletimizle beraber olarak, millete yapılan hizmeti hakka yapılan hizmet olarak görüp yoluna devam edecektir.” şeklinde konuştu