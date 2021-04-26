'Hizmet binası yıl sonuna bitecek'

MURAT ÇETİN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret etti.

İftar sonrasında gerçekleştirilen ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Aşgın, kamuoyu tarafından merak edilen hizmet binası ile ilgili de bilgi verdi. Aşgın ihale dosyasının hazırlandığını yeniden ihale yapılacağını ve hizmet binasının 5-6 ay gibi bir sürede tamamlanacağını açıkladı.

Taşkan’la genel ve yerel gündem konularını çay muhabbeti eşliğinde ele alarak değerlendirme yapan Aşgın, hizmet binasının gelişim süreci konusunda yaşananları özetledi.

İller Bankası kredisi ile yapımına başlanan hizmet binasının ödenek probleminin olmadığını, müteahhitin hak edişlerini tamamladıkça parasını aldığını aktaran Aşgın, Eylül 2018’de bitmesi gereken binanın bu vakte kadar müteahhitten kaynaklı nedenlerden dolayı bitirilemediğini söyledi.

“İlk ek süre talebi makul karşılanabilir. Fakat bu konu her seferinde işin duraksamasına neden oldu. Biz de müteahhite süre tanıdık ama tüm çabalarımıza rağmen işin ilerlemesi mümkün olmadı.” diyen Başkan Aşgın, daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği 120 günlük ek sürede de tüm takiplere rağmen çok az bir ilerleme sağlayabildiğini, son ek süre ile birlikte Çorum Belediyesi’nin fesih hakkının doğduğunun altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali, Milletvekilleri, İl ve Merkez İlçe Başkanı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek ek kaynak talebinde bulunduklarını, binanın bitimi için gereken 15-16 Milyon TL civarındaki kredinin çıktığını, kasada bulunan 4 milyonluk hizmet binası parası ile birlikte bu konudaki kaynağın 20 Milyon TL olduğunu sözlerine ekledi.

BİNANIN GECİKMESİNDE BELEDİYENİN İHMALİ YOK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hizmet binasının gecikmesinde belediyenin hiçbir ihmalinin olmadığını söylediği konuşmasında, baştan sona yaşananlarla ilgili şunları söyledi; “İhalesi yapılan belediye hizmet binasında kaynak olarak İller Bankası kredisi kullanılıyor. Yani kaynak problemi yok. Müteahhit yaptığı tüm işlerin parasını rahatça alabiliyor. Parası hazır bekliyor. Hizmet binamızla ilgili müteahhit işini yapacak, gidecek parasını alacak. Peki sorun ne? Niye olmadı bu iş. Biz yönetime geldik müteahhit "işlerimiz bozuldu, ekonomi bozuldu" gibi bir şeyler anlattı. Ek süre istiyoruz dedi. 75 gün ve gecikme cezalı 150 gün ek süre verildi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti Genel Merkezinden bizi aradılar. Müteahhit sorumluluklarını yerine getirmediği için Belediye olarak sözleşmenin feshi için Maliye Bakanlığına yazı yazdık. Bakanlık bir kez daha ek süre verilmesine karar verdi.

BİNA BİTMİYOR DİYE ELEŞTİRENLER EK SÜRE İÇİN RANDEVU TALEP ETTİ

120 gün içinde Belediye Başkan Yardımcımız Zübeyir beye talimat verdim. Her gün oraya gideceksin, her gün bir şey yaptıracaksın diye. Bu 120 günlük sürede Belediye'ye şöyle bir imkân doğdu. Belediye artık Maliye Bakanlığına yazı yazması gerekmiyor tek başına fesih edebiliyor. 120 gün biter bitmez feshettim. Belediye hizmet binası bitmiyor diye eleştirenler o süreçte "ek süre verseniz" diye randevu talep ettiler.

MÜTEAHHİT MAHKEME AÇTI

Fesih kararını vereli 4 ay oldu. Şuan 10 kişilik bir ekibimiz mukayeselik bazı tespitler yapıyor. Talimat verdim "bizim en önemli işimiz bu, bütün enerjinizi, gecenizi gündüzünüzü yeni ihale dosyasını oluşturmaya ayırın" diye. Müteahhit çok sayıda mahkeme açtı. Hepsinde Belediye haklı görüldü. Ramazan ayından önce yeni ihalenin dosyasını oluşturmuş olacağız. Dosya oluşur oluşmaz tamamlama ihalesini çıkaracağız.

5-6 AY İÇİNDE HİZMET BİNAMIZ TAMAMLANACAK

5-6 ay gibi bir süre içinde de hizmet binamızı tamamlayacağız. Burayla ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Bir tane cümlem müteahhite delil olacak diye bir şey demedim. Sorumluluk sahibi olarak bazen yutkunuruz, susarız ama stratejik, akılcı yöntemlerle süreci sürdürürüz.

BELEDİYENİN HİÇ BİR İHMALİ YOKTUR

Burada da onu yaptık. Bununla ilgili basın toplantısı hiç yapmadım. İhale dosyasının oluşturulduğu, tarihin netleştiği gün basın toplantısı ile bu süreci kamuoyu ile paylaşacağım. Belediye'nin süreçte hiçbir suçu, suistimali, ağırdan alması yoktur.”

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 18:16