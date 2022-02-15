Hobi bahçesi ihalesine bu sefer ilgi az oldu

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan hobi bahçelerinin satışı için ihale yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda dün gerçekleştirilen ihalede 10 adet hobi bahçesi satışa çıkartılırken sadece 2 tanesine talipli çıktı.

Belediye Encümeni huzurunda yapılan ihalede muhammen bedeli 170 bin TL olan arazilerden birisi 178 bin liraya diğeri ise 171 bin liraya satıldı.

Bir önceki ihaleye ilgi yüksek olmuş arazilerden tamamı satılırken ihale akşam saatlerine kadar sürmüştü.