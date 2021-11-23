Hobi Köyü Projesi kapsamındaki arsalar ihaleye çıkıyor

Çorum Belediyesi tarafından Hobi Köyü Projesi kapsamındaki arsalar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.



Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Kuruçay mevkii Silimkent bölgesinde, Hobi Köyü Projesi kapsamındaki arsalar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile satılacaktır.”denildi

İhale 30 Kasım 2021 Salı günü saat: 15.00'te Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak,

İhale ile ilgili bilgilere https://corum.bel.tr/14-adet-arsa-satisi/ web sayfasından ulaşılabilecek.

