Hobi Köyü projesindeki arsalar satılacak

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamında Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 28 arsayı ihale yoluyla satacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti Belediye’ye ait olan Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü projesi kapsamındaki arsaların açık teklif artırma usulü ile satılacağı belirtildi.

19 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'daki ihale Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda yapılacak. Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/28-adet-arsanin-satis-ihalesi internet adresinden ulaşılabilecek. (Haber Merkezi)