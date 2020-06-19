‘Hocaların Hocası’nı kaybettik

‘Hocaların Hocası’nı kaybettik

RECEP MEBET

Çorum eğitim camiasının saygın isimlerinden ‘Hocaların Hocası’ lakabıyla tanınan emekli Öğretmen Mehmet Metin Aşkın (86) vefat etti.

Şazimet Aşkın’ın eşi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bekir Aşkın, SGK’dan emekli Mustafa Tahir Aşkın ve Hacer Oltulu’nun babası, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Oltulu’nun kayınpederi, Çorum Lisesi ve İmam Hatip Lisesi emekli Matematik ve Fen Grubu Öğretmeni M. Metin Aşkın geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Hastalığı nedeniyle bir süredir Samsun Merdical Park Hastanesi’nde tedavi gören Aşkın, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşkın’ın vefatı, ailesi, eğitim camiası ve öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi yarın saat 16.15'te Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Ulu Mezarlık'a getirilecek. Kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Mehmet Metin Aşkın’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 18:52
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YORUMLAR
tuncay Aksoy
tuncay Aksoy - 5 saat Önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim

Mustafa Metehan
Mustafa Metehan - 4 saat Önce

Allah gani gani rahmet eylesin çok değerli bir hocamızdı.Temizliği ve titizliği hele bir de tahtaya yazdığı inci gibi yazısı unutulacak gibi değil.Mekanı cennet olsun.

Mehmet Uzun
Mehmet Uzun - 3 saat Önce

Çok değerli öğretmenime Allahtan rahmet diliyorum, ve ailesine başsağlığı dilerim.

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