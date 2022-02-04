‘Holdingler için değil millet için çalışacağız’

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bulut, “Mevcut iktidarın milletimize vereceği bir şey kalmadı ve artık milletin derdine derman olmaları mümkün değil.” dedi.

AK Parti iktidarında insanların yoksullaştığını ve hatta açlığa mahkûm edildiğini iddia eden Bulut, “19 yıldır kesintisiz olarak vatandaşın cebinden vergi adında topladıkları paraları kendilerinin imtiyaz sahibi yaptığı şahıslara, şirketlere ve holdinglere peşkeş çekerken kendi milletine 19 gün bakmayı bile başaramamışlardır. Bugün geldiğimiz noktada, hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmüş ve halk zor bir duruma düşmüştür. 40 yıl önce aynı milletin yurttaşlarını tüp kuyruğundan kurtardığını iddia eden şahsın hükümeti, bugün kilometrelerce süren iş, ekmek ve akaryakıt kuyruklarının nedeni haline gelmiştir.” dedi.

Yeni yıla zam yağmuruyla girildiğini belirten Bulut, “Özellikle gıda ürünlerine ve akaryakıta gelen zamlar milletimizi içinden çıkılmaz bir hale sokmuş durumdadır. Akaryakıta geçtiğimiz yıl bir rekora imza atarak 46 defa zam gelmiş ve bu zamlar yeni yılın daha ilk aylarında olmamıza rağmen tekrarlanmaya devam etmektedir. Bu iktidarın milletine zulmüdür. Mevcut iktidarın milletimize vereceği bir şey kalmadı ve artık milletin derdine derman olmaları mümkün değil.

‘BU DÜZEN BÖYLE GİTMEYECEK’

Biliyoruz ki; ilk seçimde bu ülkenin evlatları sandıkta en güzel cevabı verecektir. Yeniden Refah Partisi olarak sadece bize oy verenlerin değil, 85 milyonun hatta 8 milyar insanın derdine derman olmaya geliyoruz.

Söz veriyoruz; bizler tefeciler, imtiyazlı şahıslar ve holdingler için değil halk için, millet için çalışacağız, geçmişte yaptık yine yapacağız. Ellerimizdeki meşaleler, karanlığa sevk edilen biz gençlerin iktidarında yanacak umut ışıklarının nişaneleridir. Yeniden Refah Partisinin genç neferleri olarak buradan haykırıyoruz; biz gençler var oldukça bu ışık hiçbir zaman sönmeyecek. 23 Kasım 2018’de yaktığımız ilk kıvılcım, halkın ve milletin iktidarında tüm ülkemizi aydınlatacaktır.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)