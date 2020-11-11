Hollanda Büyükelçisi Hollanda Lalesi dikti

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Çorum’a davet edilen Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaastenıet, Eskiekin köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılarak Hollanda Lalesi dikti.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Çorum ve ilçelerinde bu yıl toplam 38 bin fidan toprakla buluştu.

Eskiekin köyünde gerçekleştirilen etkinlikte fidan dikim etkinliğine Vali Mustafa Çiftçi, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaastenıet, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaastenıet, Çorum’da böyle güzel bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek; “Ağaçlar dünyamızın akciğerleridir. Çorum’da bugün fidan dikerek dünyaya oksijen gönderiyor. Bende etkinliğe katılarak Hollanda lalesi dikmek istedim.” dedi

Bu sene pandemiden dolayı Çorum ve ilçelerinde 38 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Vali Mustafa Çiftçi ise; “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ etkinliği ile Çorum dünya rekoru kırmayı başarmıştı. Daha önce Endenozya’ya ait olan rekor geçtiğimiz yıl Çorum’da kırılmıştı. 1 saatte 303 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu sene pandemi olduğu için kalabalık ekiple fidan dikimi gerçekleştiremedik. Çorum ve ilçelerinde toplam 38 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar geleceğe nefes olacak.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 12:31