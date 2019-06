Hollanda’da Türkiye’yi tanıttılar

Boğazkale Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında ‘Surfing Our Roots / Köklere Yolculuk’ isimli Erasmus+ projesi kapsamında Hollanda’ya gitti.

Hollanda'nın Almere şehrindeki ‘Ulus ötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim’ faaliyetlerine Boğazkale Ortaokulu Müdürü Fikret Gündoğdu, Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Çelik, Müzik Öğretmeni Hürşad Cengiz, 8/A sınıfı öğrencisi Pakize İrem Erol, 7/A sınıfı öğrencisi Berat Çırak, 6/A sınıfı öğrencileri Hasan Aşık ve Serdal Bektaş katıldı.

Türkiye, Hollanda, Litvanya, Yunanistan ve Portekiz’den 20 öğretmen ve 40 öğrenci olmak üzere toplamda 60 kişinin katıldığı proje çalışmasında öğretmenler ve öğrenciler Hollanda Almere Oostvaarderscollege okulunun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından büyük bir coşkuyla ve heyecanla karşılandılar. Proje kapsamında bir hafta boyunca derslere katılarak Hollanda'daki eğitim sistemleri ve ders işleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, eğitim, aktivite ve etkinliklerin bitiminden sonra da şehrin tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ederek kültürel aktivitelere katılma imkânı da buldular. 1 hafta süresince Hollandalı öğrencilerle birlikte ailelerin evlerinde beraber kalarak onlarla birlikte kültürel bir bağ ve arkadaşlık oluşturdular. 1 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını da aldılar.

Proje hakkında bilgi veren Boğazkale Ortaokulu Müdürü Fikret Gündoğdu, “Hollanda'da 1 haftalık süren eğitimde okulumuzun, şehrimizin ve ülkemizin sunumları yapıldı. Öğrencilerimizin atasözlerimiz ve bilmecelerimiz ile yaptığı her biri 25 resimden oluşan Little Bird Tales sunumları projeye katılan öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Boğazkale Hattuşa'da öğrencilerimiz tarafından seslendirilen Kırklareli yöresine ait olan "Dere Geliyor Dere" türküsüne çekilen klip de projeye katılan diğer ülkedeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla düzenlemiş olduğumuz UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve projemiz kapsamında yaptığımız Kapadokya gezimizi anlattık. Yaklaşık 60 milyon yıl önce, Erciyes Dağı, Güllü Dağı ve Hasan Dağı’nın yarattığı volkanik arazinin küllü ve yumuşak tabakasının, milyonlarca yıl boyunca rüzgâr ve yağmur suları ile aşınması ile şekillenmiş, oldukça karakteristik bir bölge olan, doğası, tarihi ve efsaneleriyle, sanat, kültür, spor ve eğlenceyi bir potada eriterek başlı başına kendine has bir dünya vaad eden bambaşka bir yer ve eşsiz bir coğrafya olan, kelimelerin bu olağanüstü yeri anlatmaya yetmediği Kapadokya’yı, bölgedeki yeraltı şehirlerini, peri bacalarını, mağaraları Litvanya, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda’dan proje çalışmalarına katılan öğretmenlere ve öğrencilere anlatarak ülkemizin güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Projeye katılan diğer ülkelerdeki öğretmenler de kendi ülkelerine ait atasözleri ve bilmecelerle ilgili yapmış oldukları çalışmaları sundular ve hazırlamış oldukları klipler gösterime sunuldu. Türkiye, Litvanya, Hollanda, Portekiz ve Yunanistan’dan katılan öğretmenler ve öğrencilerle birlikte eğlenceli aktivitelerde bulunarak birbirlerini tanıma, okul ziyaretleri ve okulu tanıma etkinlikleri gerçekleştirildi, kültürel mirasla ilgili kurslar ve atölye çalışmaları yapıldı." diye konuştu. (Haber Merkezi)