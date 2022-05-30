‘Hollanda’yı İslam düşmanlığına karşı gerekli önlemleri almaya davet edeceğiz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme komisyonu üyeleri, Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık ve islamofobi faaliyetlerini incelemek üzere Hollanda'ya gidiyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında, 5 kişilik komisyon üyesi Milletvekili ve TBMM’den konunun uzmanı bir heyet 30 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek resmi bir çalışma ziyaretinde heyet Müslümanları hedef gösteren nefret ürünü İslamofobi, İslam düşmanlığı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için konuyu yerinde inceleyecek ve ayrıca bu konuda çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

Resmi ziyarete ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, heyetin Hollanda’daki çok sayıda Türk ve yabancı STK’larla istişare ve değerlendirme toplantısı yaparak İslamofobi alanında çalışan STK temsilcilerle görüşeceğini söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bu konuda yetkili merciler olan Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü Rabin Baldewsingh, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nda Entegrasyon Konularından Sorumlu Genel Direktör Carsten Herstel, Hollanda Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Danışma Organı ve Hollanda Devleti ile Müslümanlar Arası İletişim Organı ile bir araya gelerek bu sorunun çözümü için yapılabilecek çalışmaları değerlendireceklerini anlatan Kavuncu, "Hollanda makamlarını söz konusu ırkçılık, İslam düşmanlığı, insanlık suçu olan nefret söylemleri konularında ivedilikle gerekli önlemleri almaya davet edeceğiz. Bu temaslar çerçevesinde resmi kuruluşlar, akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; farkındalık çalışmaları yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturacağız. Yaşanan somut olaylar üzerinden mağdurların yaşanmışlıkları ve ülkelerin göçmen politikalarını irdeleyeceğiz. Ayrıca Hollanda’ya gerçekleştirecek ziyaret programı sonrası hazırlanacak olan raporumuz TBMM’de ve ilgili birimler nezdinde değerlendirilecek. Amacımız bir akıl tutulması ve insanlık suçu olan İslamofobi ve İslam düşmanlığına karşı ortak bir mücadele programı geliştirerek; İnsan haklarını ayaklar altına alan, müslümanları hedefe koyan bu ayrımcı, insanlık suçu uygulamaların bir an önce son bulmasıdır" şeklinde konuştu. (İHA)

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 17:46