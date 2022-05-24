Hopa Belediyesi'nden dükkan satış ihalesi

Hopa Belediyesi'nden dükkan satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak. 

İhale, 6 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30'da Hopa Belediyesi toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

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