Hububat üreticilerine uyarı!

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, hububat pas ve septoria hastalığı konusunda çiftçileri uyardı.

Tam olarak bu dönemde hububat pas ve septoria hastalıklarının önemli bir risk oluşturduğunu belirten İl Müdürü Sarı, pas hastalığının, hububat bitkisinin yapraklarının üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde sarı renkte kabarcık oluşturduğunu, septoria hastalığının ise yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış küçük, düzensiz, kırmızı kahverengi lekeler olduğunu söyledi.

Sarı, “İlimizde yaşanan yağışlı ve yüksek nemli ortam, sıcaklık değerlerinin de optimum koşullara ulaşmasıyla hububat ekim alanlarında pas, septoria ve sık ekim yapılan yerlerde buğday külleme hastalıkları önemli bir risk oluşturmuştur. Sarı pas ve septoria yaprak leke hastalığı gibi hastalıklarla etkin ve zamanında mücadele yapılamadığı takdirde üründe yüksek verim kayıpları olmaktadır.” dedi.

Bu hastalıklarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de anlatan Sarı, şu bilgileri verdi:

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

“Sık ekim yapılmamalı, yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı, analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle yüksek oranda azotlu gübre kullanılmamalı, pas ve septoria hastalıklarına dayanıklı çeşitlerin ekimi yapılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE

Hububat pas ve septoria hastalıklarına karşı hastalığın şiddetli olarak görüldüğü yerlerde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapılır. Hastalık belirtileri görülmeye başladığında ilk ilaçlama yapılmalıdır. İlk ilaçlamadan on gün sonra ikinci ilaçlama yapılır. Genellikle iki ilaçlama bu tür hastalıklar için yeterlidir.”

Hububat pas ve septoria hastalıkları ile etkin bir mücadele amacıyla İl ve İlçe Müdürlüğü elemanlarının hububat ekim alanlarında gerekli kontrolleri yaptıklarını kaydeden İl Müdürü Sarı, “Çiftçilerimiz de kendi hububat ekim alanlarını sürekli kontrol ederek hastalık belirtilerini gördükleri takdirde İl/İlçe Müdürlüklerimizle irtibata geçmelidir. Hububat pas ve septoria hastalıkları ile etkin mücadele yaptıkları takdirde hububatta verim kayıpları önlenmiş olacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı bol kazançlar dilerim.” diye konuştu.