Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak seçilmesinin ardından Çorum Baro Başkanı olarak yönetim tarafından oy birliği ile seçilen Avukat Turan Kalıpcı, “Hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında meslektaşlarımızın hizmetinde olacağız.” dedi.

Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile Çorum Baro Başkanı olarak seçilen Kalıpcı, kendisine bu göreve layık gören yönetim kurlu üyelerine teşekkür ettiğini belirterek ilk mesajını paylaştı.

“Bu değerli görevi şahsıma layık gören yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.” diyen Baro Başkanı Kalıpcı, görevini devraldığı Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’a da teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini dile getirdi.

Baro Başkanı Avukat Turan Kalıpcı, “Görevi devraldığımız değerli Başkanım AYM Üyesi Sayın Kenan Yaşar başta olmak üzere Baromuza hizmet eden tüm başkanlarımızı ve meslektaşlarımızı minnetle anıyor, hizmetleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.