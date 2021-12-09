‘Hükümet vatandaşlara uyguladığı gecikme faizini düşürmeli’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, hükümetin vatandaşlara uyguladığı gecikme faizini düşürmesi gerektiğini belirtti.

Yaptığı açıklamada, “Politika faizi yüzde 19’ken nas var, yüzde 15’e geldik, haşa nas yok mu, böyle bir şey olabilir mi? Niye nası karıştırıyorsun? O zaman “Nas var.” diyorsak sıfırlamamız lazım bütün faizleri, bütün faizleri sıfırlayalım.”diyerek açıklamasına başlayan Bekir Özsaçmacı, “Sadece kısa bir örnek vereceğim; Niye öğrencilerden geciken kredi başına yüzde 19,2 faiz alıyorsunuz? Öğrenci, kredisini alıyor, dört yılın bitiminden sonraki ertesi ay önüne fatura koyuluyor, yüzde 70 artıyor; Öğrencinin 28 bin 440 TL olarak aldığı öğrenim kredisine %70 faiz işletip, 48 bin 196 TL olarak geri isteyeceksin, sonrada çıkıp ben faizi düşürdüm çünkü Nas var diyeceksin. Önce hükümetin vatandaşına uyguladığı gecikme faizini düşür.

Öğrencinin yurt sorununu çözemeyen iktidar yurtlardan sorumlu Gençlik Spor Bakanlığı’nın 80 milyon TL araç kiralama yaptığı ortada iken öğrenci ve ailesinden alınan %70 faizi 3-5 maaşlı yandaşlara vermek için mi uyguluyorsunuz. Sebebi faiz deyip milletin sırtına zamları yükleyerek, ben yapmadım dış güçler yaptı demekle işin içinden çıkamazsınız. 2002 yılında ülkemizi yönetenlerin sorumlu olduğunu söylerken tek yüzükle anlatıp simit ile durumu özetlerken bugün ejder meyvesi yiyerek hangi duygulara kapıldınız.”dedi.

Türkiye’ye bir dış güç saldırısı olmadığını kaydeden Özsaçmacı, “Türkiye bir finansal saldırı altında değildir, yapılan şey sizin yanlış yönetiminizdir, yapılan şey yurt içerisindeki insanların artan bu dolar ve enflasyon karşısında kendi durumlarını koruma çabasıdır. Bugün kim dolar talep ediyor? Yurt içi yerleşikler dolar talep ediyor, iyi kötü bir birikimi varsa o heba olmasın istiyor insanlar. Reel sektör dışında bizim firmalarımızın 125 milyar dolar borcu var, batmak üzere, ne yapıyor? Dolar talep ediyor. Siz de bugün, her gün artan, her gün 30-40 kuruş artan dolar karşısında “dış güçler var” diyerek bu yanlış yönetiminizi getiriyorsunuz, bu milletle dalga geçiyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil.”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)