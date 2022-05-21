Hüma Süs Evi 3’üncü şubesini açtı

M.BURAK YALÇIN

Kadın Girişimci İmran Eker’in sahibi olduğu Hüma Süs Evi Organizasyon&Çiçekçilik, 3’üncü şubesini Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi Numara 5/A adresinde hizmete açtı.

Açılışa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi’nin eski İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kamudan emekli olduktan sonra bu sektöre girdiğini ve 11 yıldır bu sektörün içinde olduğunu belirten Hüma Süs Evi Organizasyon&Çiçekçilik sahibi İmran Eker, söz, nişan, kına gecesi, düğün ve sünnet düğünü organizasyonlarının yanısıra doğum odası, doğum günü, nikah şekeri, teraryum, el yapımı saksılar, kesme çiçek, canlı çiçek ve yapay çiçek tasarımları hizmeti verdiklerini de söyledi.

İmran Eker, açılışlarında kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara da teşekkür etti.

Kurdele kesiminin ardından Hüma Süs Evi Organizasyon&Çiçekçilik dualarla hizmete açıldı.

Yapılan ikramların ardından açılış programı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 14:29