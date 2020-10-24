Hurdacılar Sitesi’nde sona doğru

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan Hurdacılar Sitesi’ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Oldukça sağlam beton duvarlarla çevrilen işyerlerinde ofis binaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, sitede yüklenici firmayla uyum içerisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. 6 ay önce başladıkları Hurdacılar Sitesi’nin de tamamlanma aşamasına geldiğini ve biten işyerlerini önümüzdeki aylarda işyeri sahiplerine teslim edeceklerini vurgulayan Fındıkcı, işyerlerinin yapımında kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullandıklarının altını bir kez daha çizdi.

Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte günlük mesailerinin çoğunu kooperatif için harcadıklarını kaydeden Mustafa Fındıkcı, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan yönetici arkadaşlarına da teşekkür etti.

Çorum’da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren hurdacı esnafının artık modern bir sitede faaliyet göstereceklerini ve böylelikle şehrin de önünün açılacağını dile getiren Fındıkcı, Hurdacılar Sitesi’nin tamamlanmasıyla birlikte siteye de bir hareket geleceğini ve bundan sonra makinacılar bölümündeki kalan işyerlerini biran önce bitirmek için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Çıktıkları bu meşakkatli yolda kendilerine inanan ve güvenen kooperatif üyelerini asla mahcup etmeyeceklerini anlatan Mustafa Fındıkcı, aynı zamanda sanayi sitesini çevreleyen ana ve ara yollarda iyileştirme yaptıklarını ve artık siteye ulaşımın daha rahat olduğunu söyledi. Yolların yapımında emeği geçen Çorum Belediyesi’ne kooperatif üyeleri adına teşekkür eden Fındıkcı, siteyi gezip görmek isteyen tüm üyelere de kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, bu süreç zarfında kendilerine destek veren başta Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.