Hurdacılar Sitesi’ne yoğun talep

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden site içerisinde faaliyet gösterecek olan Hurdacılar Bölümü’nde örnek işyerleri tamamlanmak üzere. Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, 1.000 ve 1.500 metrekarelik işyerlerine talebin arttığını söyledi.

Çorum’a Türkiye’nin en modern bir sanayi sitesini kazandırmak için kolları sıvayan Kooperatif Yönetimi, Hurdacılar Sitesi’nde ki hummalı çalışmasını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar Hurdacılar Bölümü’nde yoğunlaşırken, siteye hurdacı esnafından şimdiden yoğun bir talep var.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkçı, site içerisindeki inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, hurdacılara ait iş yerlerinde de hafriyat çalışmasının yanı sıra inşaat çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Hurdacılar Sitesi’ni söz verdikleri gibi 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlama hedefinde olduklarını kaydeden Fındıkcı, tamamladıkları bazı örnek işyerlerini görmeye gelen esnafın, işyerlerini beğenmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Çorum merkezde faaliyet gösteren hurdacıların sitenin tamamlanmasıyla birlikte artık burada faaliyet göstereceğini vurgulayan Fındıkcı, böylece şehrinde önünün de açılacağını vurguladı.

Hurdacı esnafına site içerisinde yaklaşık 50 dönüm yer ayrıldığını anlatan Mustafa Fındıkcı, 1.000 ve 1.500 metrekare olmak üzere 44 adet çok modern işyeri yapacaklarını söyledi.

Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Fındıkcı, amaçlarının Çorum merkezde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren esnafları tek çatı altında toplamak olduğunu belirtti.

Fındıkcı ayrıca, tamamlanan örnek işyerlerini görmek isteyen tüm hurdacı esnafını kooperatife beklediklerini de sözlerine ekledi.



