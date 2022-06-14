'Hurdacıları bir an önce taşıyalım'

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde yapımı tamamlanan Hurdacılar Bölümünün son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Aşgın’a hurdacılar bölümünde sadece içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinin kaldığı bilgisi verildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek, altyapı hizmetleri konusunda destek sözü verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Eren ile birlikte 600 esnafın işyeri sahibi olacağı Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ziyarette bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş ve Yunus Türkoğlu, müteahhit firma yöneticileri ve çalışanları tarafından karşılandı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Başkan Aşgın’a kooperatifin genel durumu ve kurulduğu günden bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Fındıkcı, Çorum Belediyesi’nden taleplerini de Başkan Aşgın’a iletti.

‘ZANAATKARLAR, GELİŞİMİN GÖSTERGESİ’

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Çorum sanayisinin ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, Çorum ölçeğinde illerde bir tane Küçük Sanayi Sitesi bulunurken, Çorum’da bu sayısının çok daha fazla olduğunu ve sürekli de arttığını vurguladı.

‘ÇORUM’A ÖNEMLİ BİR ESER KAZANDIRILIYOR’

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve müteahhit firma ile birlikte uyumlu ve çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuza çok önemli bir eser kazandırıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun, tüm hemşehrilerim ve esnaf sanatkarlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

‘AZİMLİ ÇALIŞMANIZ TAKDİRE ŞAYAN’

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde çalışmaların durmadan devam ettiğinin görüldüğüne dikkat çeken Başkan Aşgın, “Sizlerin maliyetlerin arttığı, ekonomik sıkıntıların toplumun tüm geneline sirayet ettiği böylesi zor bir dönemde azimle çalışmaları sürdürüyor olmanız takdire şayan bir davranıştır. Bu nedenle de bir kez daha tebrik ediyorum. Bizler de Belediye olarak bu eserin Çorum’umuza kazandırılması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

‘ESNAFIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde caddelere verilen isimlerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, Kudüs, Zeytindalı ve 15 Temmuz gibi cadde isimlerinin olmasının da ayrıca memnuniyet yarattığını anlattı. Çorum Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarlardan gelen talebi her zaman dikkate aldıklarını söyleyen Aşgın, inşaat alanında belediyenin yapması gereken ne hizmet varsa, yapmaya hazır olduklarını, ayrıca belediye sorumluluğu dışındaki hizmetler konusunda da ellerinden gelen desteği verebileceklerini vurguladı. Zanaatkarlar Kooperatifi ile 600’ün üzerinde esnafın mülk sahibi olacağını, böylesi bir konuya kendilerinin de duyarsız kalmalarının mümkün olamayacağının belirten Aşgın, hiç durmadan çalışmaların devam ettiği inşaat alanındaki gayretli çalışmanın devam etmesi halinde Çorum’un çok önemli bir eser kazanacağına dikkat çekti.

‘HURDACILARI BİRAN ÖNCE TAŞIYALIM’

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde yapımı tamamlanan Hurdacılar Bölümünün son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Aşgın’a hurdacılar bölümünde sadece içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinin kaldığı bilgisi verildi.

Özellikle de Aşağı Sanayi Sitesi’nde bulunan hurdacılar olmak üzere muhtelif bölgelerde bulunan hurdacıların biran önce taşınması için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Başkan Aşgın, içmesuyu ve kanalizasyon hattının yapılması konusunda da destek sözü verdi.

Aşgın, kooperatifin ve müteahhit firmanın teknik elemanlarıyla, belediye teknik ekibinin bir araya gelerek yapılması gereken çalışmaları organize etmeleri talimatını verirken, kooperatife Belediyenin yapması gereken diğer konularda da gerekli desteğin sağlanacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)