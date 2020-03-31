FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşlar için Hürriyet Meydanı’na ‘Modüler Dezenfektan Sistemi’ yerleştirdi.

Sensörle çalışan ve 15 saniyede vatandaşları dezenfekte sistem, yoğun ilgi gördü. Sistemi başarılı bulan vatandaşlar, çok iyi bir uygulama olduğunu belirterek, dışarı çıkmak zorunda kalan herkesin bu sistemden geçmesi gerektiğini ifade etti.

Çorum Belediyesi olarak Koronavirüsle mücadelede yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Koronavirüsün ortaya çıktığı 3 haftadan bu yana Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldık ve yapılabilecek ne varsa hepsini yapmaya çalıştık. Yeni bir tedbir olarak da şehrin merkezine dezenfekte barı yerleştirdik. Konya’da bir firma tarafından üretilen bu sistemi satın aldık. 6 noktadan püskürmeli bir cihaz. İçinde özel bir solüsyonu var. Halk sağlığına herhangi bir zararı omayan özel bir solüsyon var içinde. İnsanlar gelip, geçerken burayı kullanabilirler. Eğer faydalı olursa belediye olarak kendi imkanlarımızla bir cihaz üretebiliriz. “dedi

Aşgın son olarak her türlü tedbirin yanı sıra vatandaşları zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 20:34