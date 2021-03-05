Hürrriyet Parkı'ndaki banklar kaldırıldı ama...

FATİH BATTAR

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile Çorum Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hürriyet Meydanı'ndaki bankları kaldırdı. Çorum'da 1 Mart itibariyle kademeli normalleşme başlarken, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hürriyet Parkı'ndaki bankları kaldırdı.

Belediye ekipleri alınan karar doğrultusunda sabah saatlerinde bankları söktü. Bankların sökülmesine ve şerit çekilmesine rağmen bazı vatandaşların şeritleri sökerek oturmaya devam ettikleri gözlendi.