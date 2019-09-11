Hüseyin Avni Eftekin vefat etti

Merhum matbaacı Osman Eftekin’in oğlu, emektar matbaacı Hüseyin Avni Eftekin (63) vefat etti.

Hüseyin Avni Eftekin vefat etti

RECEP MEBET

Merhum matbaacı Osman Eftekin’in oğlu, emektar matbaacı Hüseyin Avni Eftekin (63) vefat etti.

İhsan Evren Eftekin ve Emre Eftekin’in babası Hüseyin Avni Eftekin, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi yarın (Perşembe) öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Hüseyin Avni Eftekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

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YORUMLAR
Doğan aksoy
Doğan aksoy - 3 saat Önce

Allah rahmet eylesin

Doğan aksoy
Doğan aksoy - 3 saat Önce

Allah rahmet eylesin

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