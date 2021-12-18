Hüseyin Demirci vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından, Çorum Vergi Dairesinden emekli Hüseyin Demirci (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Uzun yıllar Çorum Vergi Dairesinde şef olarak çalışan ve bir süre önce buradan emekli olan Hüseyin Demirci, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Demirci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulu Camiye getirilecek ve burada kılınacak öğle namazı sonrası Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.