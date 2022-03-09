Hüseyin Erenler vefat etti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Belediye Başkanı Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu zamanında CHP Belediye Meclis Üyesi olan ve Çorum’da “İpiçürük” lakabı ile tanınan Hüseyin Erenler (93) hayatını kaybetti.