Hüseyin Erenler vefat etti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Belediye Başkanı Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu zamanında CHP Belediye Meclis Üyesi olan ve Çorum’da “İpiçürük” lakabı ile tanınan Hüseyin Erenler (93) hayatını kaybetti.
Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler’in de dedesi olan Hüseyin Erenler, yarın saat 11.00'de Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Ulumezar'da toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 20:02