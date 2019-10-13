Hüseyin Ergun hayatını kaybetti

RECEP MEBET

Çorum eski Müftülerinden merhum Mehmet Tevfik Ergun’un oğlu, Tarım Müdürlüğü’nden emekli Hüseyin Şefik Ergun (88) vefat etti.



Fikret ve Mehmet Ergun ile Nedret Göktepe’nin babası, Sami Göktepe’nin kayınpederi, Recai ve Necati Ergun’un amcası H. Şefik Ergun, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, H. Şefik Ergun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.