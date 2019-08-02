Hüseyin Özsaraç hayatını kaybetti

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Eski Sampila Pide ve Lahmacun sahibi Hüseyin Özsaraç (57) vefat etti.



Kuyumcu esnafindan Turan Özsaraç’ın oğlu, Bayhan Özsaraç ve Pakize Renkli’nin kardeşi, Berkan ve Berfin Özsaraç’ın babası, eski lokantacı esnafından Hüseyin Özsaraç geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün Cuma namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



HAKİMİYET, Hüseyin Özsaraç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.