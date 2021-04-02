Hüsne Tatlısu vefat etti

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AK Parti Dodurga eski İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tatlısu’nun annesi Hüsne Tatlısu (80) vefat etti.
Sadık Tatlısu’nun eşi, AK Parti Dodurga İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Tatlısu ile Mustafa Tatlısu’nun annesi Hüsne Tatlısu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi dün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dikenli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
HAKİMİYET, Hüsne Tatlısu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.