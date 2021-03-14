‘Husoviç Türkiye’nin büyük bir dostu ve dava adamıydı’

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ eski Başbakan Yardımcısı ve Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu eski Başkanı Rafet Husoviç’in cenaze törenine katıldı.

Kavuncu, “Rafet Husoviç, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir dostu ve dava adamıydı.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husovic, son yolculuğuna uğurlandı. Husoviç için Karadağ’ın Rozaje kentinde düzenlenen resmi cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen Türkiye-Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in yanı sıra TİKA Başkanı Serkan Kayalar, YTB Başkanı Abdullah Eren, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerinin yanı sıra bölge ülkelerden temsilcileri katıldı.

Cenaze töreninde Karadağ Türkiye Büyükelçisi Songül Ozan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un taziye mesajlarını okudu. Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç’in kıldırdığı cenaze namazına müteakip Rafet Husoviç Kent mezarlığnda son yolculuğuna uğurlandı.

Törende konuşan Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, “Husovic hayatının son gününe dek ülkedeki Boşnakları tek çatı altında buluşturan ideallerine ve aynı zamanda tüm Karadağ toplumunun gelişimine kendini adamış bir dava adamıdır. İyi bir Müslüman ve Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir dostu Husoviç, Karadağ’ın tüm vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu sivil bir devlet olması arayışıyla siyaset yapmıştır. Evlad-ı Fatihan diyarı Balkanlardaki topraklarda yaşayan Müslüman ve Boşnak kardeşlerimizin, çoğunlukla yaşadıkları bölgelerin her anlamda gelişmesinden devlet yönetiminde aktif olarak yer almalarına ve inançlarından taviz vermeden, kültürel kodlarına ve benliklerine sahip çıkarak yaşamalarına değin her türlü hak kazanımlarında imzası olan Rafet Husoviç, Karadağ’ın barışı, huzuru ve kalkınması için büyük fedakârlıklarda bulunmuş bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Rafet Husoviç’in, Boşnak Partisi lideri olarak toplumuna verdiği hizmetlerin, değerli bir siyaset ve devlet adamı olarak ülkesine sağladığı katkıların hiç bir zaman unutulmayacağın vurgulayan Kavuncu, “Karadağ’daki Boşnak kardeşlerimin ve Boşnak Partisi’nin , Rafet Husoviç’in liderliğinde olduğu gibi bundan böyle de birlik ve beraberlik içinde hayırlı hizmetler gerçekleştirmeye devam edeceğine inancım tamdır.140 yıllık köklü tarihi ilişkilerimizin gelişmesinde ve Türkiye ile Karadağ arasında güven temelli gönül köprülerinin kurulmasında önemli çalışmalarda bulunmuş yoğun çaba sarf etmiş Husoviç’in katkılarını her zaman minnetle anacağız. Gönül elçisi Sayın Rafet Husoviç’e Allah’tan rahmet, ailesine, Karadağ devletine ve Boşnak halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.