Hutbe Okuma Yarışması il birincisi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde din görevlileri arasında düzenlenen ‘Etkili Hutbe Okuma Yarışması’ geçtiğimiz Perşembe günü Ulucamii’de gerçekleştirildi.

İl ve ilçe genelinde 4 din görevlisinin katıldığı yarışmada, Çorum İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu başkanlığındaki jüri, Müftü Yardımcısı Adem Aygül, İl Vaizi Kemal Demirden, Hitit Üniveritesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Seydi Kiraz, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Ali Yandım, Şehit Osman Aslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Emrah Bacaksız, Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy'dan oluştu.

Yarışmada; Çorum-Merkez Hal Mescidi İmam-Hatibi Fikret Demirkan birinci, Osmancık-Yaylabaşı Köyü İmam-Hatibi Abdulkadir Arafat ikinci, Laçin-Çamlıca Köyü Yeni Cami İmam-Hatibi Veli Bal üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri jüri heyeti tarafından takdim edildikten sonra yarışmaya katılan din görevlileri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yarışmada il birincisi olan Çorum-Merkez Hal Mescidi İmam-Hatibi Fikret Demirkan, Çorum'u temsilen düzenlenecek Bölge Finali yarışmasında yarışacak. (Haber Merkezi)