Huzur ve güvenin teminatı Emniyet Teşkilatı 177 yaşında

FATİH BATTAR

Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci yıl dönümü nedeniyle Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve emniyet müdür yardımcıları Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlayan Vali Çiftçi; “10 Nisan 1845 tarihinde kurulan polis teşkilatımız, 177 yıldır gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler sonucunda milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı, kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla büyük bir görev üstlenmiş ve bu üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, halkın can ve mal güvenliğini, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi görevleri ülkemizin dört bir yanında özveriyle yerine getiren polis teşkilatımız topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuur ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettirecektir. Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin özverisi kadar vatandaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle herkesin polisi kendi vicdanı olduğu sürece daha güvenli ve daha huzurlu bir toplum haline geleceğimiz muhakkaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü ve “10 Nisan Polis Günü” nü kutluyor; vatan ve bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. İlimizin ve ülkemizin güvenliği için görevi başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.” ifadelerini kullandı.