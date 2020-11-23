Huzurevi'nde 70 kişinin Koronavirüs olduğu iddiası

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum’da huzurevinde koronava vakalarının arttığına yönelik iddiayı gündeme getirdi.

Huzurevinde 70 kişinin koronavirüse yakalandığını iddia eden Milletvekili Köse, TBMM Başkanlığına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir önerge verdi.

Milletvekili Köse, önergede şu görüşlere yer verdi;

Çorum Atıl Uzelgin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerine ve personelinin tamamına koronavirüs bulaştığı iddiası doğru mudur?

Huzurevinde, koronavirüs bu kadar hızlı şekilde herkese bulaşana kadar, ne için bir önlem alınmamıştır? Personel düzenli testten geçirilmemiş midir?

Huzurevinin tamamına koronavirüs bulaşmasının sebebi nedir?

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

Testi pozitif çıkan huzurevi sakinleri ve personelin şu anda sağlık durumu nedir? Tedavileri nerede devam etmektedir?

Huzurevleri başta olmak üzere, yaşlıların, engellilerin kaldığı kurumlar ve çocuk esirgeme kurumları gibi toplu yaşanan riskli yerlerde, Bakanlık olarak ne gibi önlemler aldınız?

Mevcut önlemler dışında ilave önlem alacak mısınız?”

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 18:14