‘Huzurlu okul huzurlu şehri oluşturur’

II. Dönem Başı Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçe Kaymakamları, diğer daire amirleri, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Çiftçi, "Eğitim okul içi ve dışıyla bir bütündür. Öğrencilerimiz devlete emanettir. Onların sağlığına, huzuruna, güvenliğine dikkat edelim. Huzurlu okul huzurlu mahalleyi, huzurlu mahalle huzurlu şehri oluşturur. Devleti temsil etmek, milletin gönlünü almakla olur. Bizler milletin hizmetkârıyız." dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kuyumcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının son bölümde ise gelen sorular cevaplandırılarak gerekli açıklamalar yapıldı. Ayrıca alınacak tedbirler konuşuldu. (Haber Merkezi)