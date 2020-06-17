Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi esnafı, son günlerde bölgede artan asayiş olaylarından dertli.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren esnaf, Nurettinbey Caddesi ve Demirciler Sokağı’nda yaşanan silahlı saldırı ve yaralama olaylarına dikkat çektiler.

Aynı muhitte yer alan bazı yerlerin gayrimeşru ve hukuk dışı işlerin mekanı haline geldiğini iddia eden esnaf, “Yaşanan olaylar nedeniyle huzurumuz kaçtı, kendimizi güvende hissetmiyoruz” diye konuştular.

Karşılaştıkları problemi ilgililere bildirmelerine rağmen bir türlü çözüm bulamadıklarını dile getiren esnaf, “Nurettinbey Caddesi’nde cirit atan kanun tanımazlar yüzünden çevre halkı da tedirgin. İnsanlar akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkar hale geldi. Yaşanan olaylar yüzünden pek çok kişi artık bu bölgeye uğramadan yolunu değiştiriyor. Bu durum helal kazanç için alın teri döken esnafı da mağdur ediyor” ifadelerini kullandılar.

Caddeyi yarış pistine çeviren sürücülere karşı da tedbir alınmasını isteyen esnaf, yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerine hız kesici buton konulmasını talep ettiler.

“Lütfen bu sese kulak verin” diyerek yetkililere seslenen esnaf, Nurettinbey Caddesi’nin yeniden huzur dolu günlere dönmesi için gerekli adımların atılmasını beklediklerini söylediler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 19:37