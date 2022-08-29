İBB feribot satacak

İBB feribot satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi – 1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, yüksek hızlı hafif yolcu feribotu satışa sunuldu.

Muhammen bedeli 247.429.875 TL + KDV olarak açıklanan feribotun satış ihalesi, 14 Eylül 2022 tarihinde saat 11:05'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

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