İbi, AHL Park AVM’de çocuklarla buluştu

TRT Çocuk’un en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan İbi, 20-21 Kasım’da AHL Park AVM’nin konuğu oldu.

Tamamen ücretsiz olan etkinliğe katılan çocuklar, İbi’nin eğlenceli maceralarına eşlik etti. Unutulmaz anlar yaşayan çocuklar ve aileler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

AHL Park AVM, ziyaretçilerine sadece alışveriş değil eğlenme fırsatı da sunuyor. Minik misafirleri içinde birbirinden farklı etkinliklere yer veren AHL Park AVM, 20-21 Kasım’da TRT Çocuk’un sevilen çizgi karakterinden biri olan İbi’yi misafir etti. Etkinlik, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

En yakın dostu Tosi ve arkadaşları Hoppa ve Pumba ile birlikte Baldiyar topraklarını keşfetmek için maceradan maceraya koşan İbi, bu seferki yolculuğuna AHL Park Avm ziyaretçilerini de dahil etti. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılasan İbi, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.(Haber Merkezi)