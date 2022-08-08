İbrahim Akçakaya kızını evlendirdi

M.BURAK YALÇIN

PTT Adliye Şubesi personellerinden İbrahim Akçakaya’nın hemşire olarak görev yapan kızı Açelya Akçakaya, hakim İbrahim Tesadüf ile hayatını birleştirdi.

Havva-İbrahim Akçakaya çiftinin kızı Açelya Akçakaya, Derya-Rasim Tesadüf çiftinin oğlu İbrahim Tesadüf ile dünya evine girdi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyattin Cenik, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, PTT Pazarlama Daire Başkanı İsmail Çizikçi, Kişisel Veriler Kurul Başkanı Cihan Kanlıgöz, hakim ve savcılar, Akçakaya ve Tesadüf aileleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan kıydı.

Yapılan ikramların ardından da düğün töreni müzikli eğlencelerle devam etti.

Hakimiyet, Açelya-İbrahim çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 09:44