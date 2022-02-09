İbrahim Çayırı’ndaki arsaların tamamı satıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından İbrahim Çayırı mevkiinde satışa çıkarılan 9 adet arsanın satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede 9 arsanın tamamı satıldı.

Muhammen bedeli 460 bin lira değerindeki İbrahim Çayırı 2873 ada 3 parselde 472,95 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 560 bin lira ile İsmail Zurnacı, muhammen bedeli 535 bin lira değerindeki 2873 ada 4 parselde 551,66 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 612 bin lira ile Mustafa Eker, 5 parselde 551,63 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 650 bin lira ile Selim Yıldırım, 6 parselde 468, 84 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 655 bin lira ile Ali Aydın, 7 parselde 468,82 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 631 bin lira Cenan Özkader, 8 parselde 468,08 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 640 bin lira ile Ali Aydın, 9 parselde 600 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 665 bin lira ile Selim Yıldırım, 10 parselde 585,39 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 575 bin lira ile Hakan Gürcü ve son olarak 11 parselde 585 metrekare büyüklüğündeki arsaya en yüksek teklifi 580 bin lira Selim Yıldırım verdi.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.